موسكو، 6 نوفمبر، أذرتاج ناقش وزير الخارجية الروسي مع نظيره الالماني الاوضاع في قراباغ الجبلية. افاد مراسل وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الروسية ان الوزير الروسي سيرغي لافروف اجرى خلال المكالمة الهاتفية في 5 نوفمبر مع نظيره الالماني هايكو ماس مناقشة الأوضاع في قراباغ الجبلية والمسائل المتعلقة بتسوية النزاع في دونباس.

AZERTAG.AZ : مناقشة الاوضاع في قراباغ الجبلية بين وزيري الخارجية الروسي والألماني

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