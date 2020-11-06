"قره باغ - مهد ثقافتنا": مجمع دير خوداونغ

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لمجمع دير خوداونغ.

يقع مجمع دير خوداونغ (Khudavang) أو داده ونغ (Dadavang) Dadavang على الضفة اليسرى لنهر تارتار في قرية ونغ في مقاطعة كلباجار، وهو واحد من أكبر وأجمل آثار العمارة المسيحية في أذربيجان.

هناك العديد من الكتابات الإنشائية والنقوش المتبقية في مجمع دير خوداونغ. ورد فيها عدد من الأسماء: أرزو خاتون وتورسون وسيتي وحسن وأواغ وشمس وآلتون وأغ بوخ ، قره قوز وغيرها. يجب اعتبار هذا النصب من أكثر المؤشرات دقة لعرقية أولئك الذين أقاموه - التركية.

بعد احتلال القوات المسلحة الأرمينية لمقاطعة كلباجار في عام 1993 تم تقديم مجمع دير خوداونغ إلى العالم كأثر تاريخي أرمني.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.