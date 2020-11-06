آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة

‎باكو، ٦ نوفمبر، اذرتاج

‎تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية للقصف المدفعي والقصف براجمات القنابل والاسلحة الاخرى من قبل القوات المسلحة الارمينية على مدار ٥ نوفمبر وليلة ٦ نوفمبر.

‎أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية استمرت في اتجاهات اغداره واغدام وخوجاوند وقوبادلي. اضطر العدو الى التراجع متكبدا خسائر في صفوف الجنود والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة.

‎تستمر العمليات القتالية حاليا. يسيطر الجيش الاذربيجاني الظروف العملية.