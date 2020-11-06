  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥‎٢]

    ‎باكو، ٦ نوفمبر، اذرتاج

    ‎تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية للقصف المدفعي والقصف براجمات القنابل والاسلحة الاخرى من قبل القوات المسلحة الارمينية على مدار ٥ نوفمبر وليلة ٦ نوفمبر.

    ‎أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية استمرت في اتجاهات اغداره واغدام وخوجاوند وقوبادلي. اضطر العدو الى التراجع متكبدا خسائر في صفوف الجنود والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة.

    ‎تستمر العمليات القتالية حاليا. يسيطر الجيش الاذربيجاني الظروف العملية.

    AZERTAG.AZ :آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
    وزارة الدفاع: العدو هرب من مواقعه في اتجاه قوبادلي
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
    وزارة الدفاع: انفجار في مستودع الاسلحة والذخائر للعدو
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
    ‎جيش الاحتلال الارميني يقصف قرى تارتار بالمدافع
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
    ‎ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود
    آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة