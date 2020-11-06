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    سياسة


    ‎ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]

    ‎باكو، ٦ نوفمبر اذرتاج

    ‎جددت وحدات القوات المسلحة لارمينيا قصفها براجمات القنابل والاسلحة النارية الاخرى على مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في الحدود بين ارمينيا واذربيجان.

    ‎افادت اذرتاج ان مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في محافظات توفوز وكاداباي وداشكاسان الاذربيجانية تعرضت لنيران العدو من اتجاهات بيرد وجامباراك وفاردنيس الارمينية ابتداء من ليلة ٦ نوفمبر حتى الساعة الخامسة فجرا.

     

    AZERTAG.AZ :‎ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود
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