‎ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود

‎باكو، ٦ نوفمبر اذرتاج

‎جددت وحدات القوات المسلحة لارمينيا قصفها براجمات القنابل والاسلحة النارية الاخرى على مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في الحدود بين ارمينيا واذربيجان.

‎افادت اذرتاج ان مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في محافظات توفوز وكاداباي وداشكاسان الاذربيجانية تعرضت لنيران العدو من اتجاهات بيرد وجامباراك وفاردنيس الارمينية ابتداء من ليلة ٦ نوفمبر حتى الساعة الخامسة فجرا.