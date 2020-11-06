ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
باكو، ٦ نوفمبر اذرتاج
جددت وحدات القوات المسلحة لارمينيا قصفها براجمات القنابل والاسلحة النارية الاخرى على مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في الحدود بين ارمينيا واذربيجان.
افادت اذرتاج ان مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في محافظات توفوز وكاداباي وداشكاسان الاذربيجانية تعرضت لنيران العدو من اتجاهات بيرد وجامباراك وفاردنيس الارمينية ابتداء من ليلة ٦ نوفمبر حتى الساعة الخامسة فجرا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥٢]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٥]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٢]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٣]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٢]
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك