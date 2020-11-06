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    سياسة


    ‎جيش الاحتلال الارميني يقصف قرى تارتار بالمدافع

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]

    ‎باكو، ٦ نوفمبر اذرتاج

    ‎يقصف جيش الاحتلال الارميني بالمدافع مدينة تارتار وقريتي قازيان وحوسنلي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا في ٦ نوفمبر.

    ‎افادت اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني يتخذ تدابير الرد على العدو لإسكات مواقع النيران.

    ‎تعرضت قرية تابقاراقويونلو ايضا في محافظة جورانبوي للقصف المدفعي خلال الليل.  

    AZERTAG.AZ :‎جيش الاحتلال الارميني يقصف قرى تارتار بالمدافع
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