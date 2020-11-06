جيش الاحتلال الارميني يقصف قرى تارتار بالمدافع
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
باكو، ٦ نوفمبر اذرتاج
يقصف جيش الاحتلال الارميني بالمدافع مدينة تارتار وقريتي قازيان وحوسنلي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا في ٦ نوفمبر.
افادت اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني يتخذ تدابير الرد على العدو لإسكات مواقع النيران.
تعرضت قرية تابقاراقويونلو ايضا في محافظة جورانبوي للقصف المدفعي خلال الليل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥٢]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٥]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٢:١٢]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٥]
٠٢.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥٠]
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥١]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣٠]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
٠٥.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٣]
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٢]
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
٠٣.١١.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك