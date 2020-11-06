وزارة الدفاع: انفجار في مستودع الاسلحة والذخائر للعدو

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

أدى انفجار ذخائر عسكرية اثناء تحميلها على الشاحنات من مستودع ذخائر واسلحة قرب خانكندي الى حريق شديد. نتيجة انتقال الحريق الى المستودع وقع انفجار قوي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان مستودع الذخائر كان يزود الفرقة الجبلية العاشرة والفوج الجبلي الخامس للعدو بالاسلحة والذخائر.