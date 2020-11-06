  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: انفجار في مستودع الاسلحة والذخائر للعدو

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤١]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أدى انفجار ذخائر عسكرية اثناء تحميلها على الشاحنات من مستودع ذخائر واسلحة قرب خانكندي الى حريق شديد. نتيجة انتقال الحريق الى المستودع وقع انفجار قوي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان مستودع الذخائر كان يزود الفرقة الجبلية العاشرة والفوج الجبلي الخامس للعدو بالاسلحة والذخائر.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: انفجار في مستودع الاسلحة والذخائر للعدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
    وزارة الدفاع: العدو هرب من مواقعه في اتجاه قوبادلي
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٩]
    ‎جيش الاحتلال الارميني يقصف قرى تارتار بالمدافع
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٠:٠٤]
    ‎ارمينيا تخرق الهدنة في الحدود
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٩:٥‎٢]
    آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة
    وزارة الدفاع: انفجار في مستودع الاسلحة والذخائر للعدو