وزارة الدفاع: العدو هرب من مواقعه في اتجاه قوبادلي

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

هربت وحدات الجيش الارميني من مواقعها القتالية بعد تعرضها للضربات النارية من قبل الجيش الاذربيجاني في المعارك الدائرة في اتجاه قوبادلي – لاتشين.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الفوجين الآليين رقم 556 و522 القادمة من ارمينيا والمنشورة في خط الدفاع لم تنجز مهامها للتمركز في المواقع.

في الوقت ذاته، هذا جاء نتيجة تقصير العسكريين الارمن في مهامهم وتنفيذ الاوامر الى جانب كونهم غير مدربين وغير منظمين.