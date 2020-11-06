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    الحزب الحاكم: لا اساس لتنظيم الانتخابات المكررة او المبكرة في جورجيا

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:١٢]

    تبيليسي، 6 نوفمبر، أذرتاج

    قال كاخابر كالادزي إن الانتخابات البرلمانية المنظمة في 31 اكتوبر كانت فيها مخالفات فنية ونظمت الانتخابات عامة في ظروف الحرية والنزاهة والديمقراطية فلذلك يمكنني القول بان جورجيا لا اساس لتنظيم الانتخابات المكررة فيها.

    أفادت أذرتاج عن كالادزي الامين العام للحزب الحاكم الجورجي "الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية" في تصريح له لصحفيين قوله إن تنظيم الانتخابات البرلمانية في المستوى العالية صدق عليه المراقبون الدوليون والمحليون على حد سواء.

    واضاف أن المنظمات الدولية راقبت على الانتخابات بصفتها مراقبة وكذلك البلاد الصديقة قدمت عقب الانتخابات تقارير تقييم ولا مخالفة قانونية يذكر في وثائقها وآرائها ايضا.

    واضاف كالادزي أن الانتخابات المبكرة تنظم عند تزييف عملية التصويت وأما جورجيا فلم تحدث فيها مثل هذه الحالات فلذلك لا اساس لتنظيم الانتخابات المكررة او المبكرة.

    AZERTAG.AZ :الحزب الحاكم: لا اساس لتنظيم الانتخابات المكررة او المبكرة في جورجيا
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