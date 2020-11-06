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    طاقم إطفاء الطوارئ ينفذ اول عملية اطفاء الحريق في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]

    فضولي، 6 نوفمبر، أذرتاج

    احترقت في 5 نوفمبر نفايات منزلية في حقل مفتوح على مقربة من مبنى اداري بمدينة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن الحريق إطفئ من قبل طاقم اطفاء الطوارئ المرسل الى المنطقة المنكوبة بالحريق خلال مدة قصيرة وتم التصدي لانتقال الحريق الى مبنى اداري. وجرف الحريق 50 مترا مربعا من الاراضي.

    ولفتت الطوارئ في البيان الى أن هذه جاءت اول عملية اطفاء الحريق من قبل طواقم وزارة الطوارئ في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :طاقم إطفاء الطوارئ ينفذ اول عملية اطفاء الحريق في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني
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