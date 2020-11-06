باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ان المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الارمينية عن القصف المزعوم لخانكندي من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني كاذبة تمام. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان وزارة الدفاع الارمينية تحاول صرف الانتباه عن جرائم الحرب التي ترتكبها.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: وزارة الدفاع الأرمينية تحاول صرف الانتباه عن جرائم الحرب التي ترتكبها

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