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    تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في روسيا 20 ألفا

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]

    موسكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 20582 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1733440 إصابة.

    افادت وكالة أذرتاج انه غادر 16955 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1296124 شخص.

    وتم تسجيل 29887 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في روسيا 20 ألفا
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