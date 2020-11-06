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    ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في أرمينيا الى أكثر من 101 ألف

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]

    تبليسي، 6 نوفمبر / تشرين الثاني،(أذرتاج) ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا بشكل حاد.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 2210 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 101 ألف و773 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1506 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 38088 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    وتحتل أرمينيا المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف شخص.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في أرمينيا الى أكثر من 101 ألف
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