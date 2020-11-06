أذربيجان: تسجيل 1465 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و805 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1465 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 805 شخص من هذا المرض وتوفي 17 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 62 ألفا و338 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 47 ألفا و270 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 811 مريض ويستمر علاج 14257 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و417 ألف و368 فحص طبي.
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