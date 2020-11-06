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    مساعد الرئيس: ارمينيا حولت مسجد قوبادلي القديمة إلى حظيرة خنازير وهذه إهانة (فيديو)

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تدمير المسجد من القرن الثامن عشر في قرية مامر المحررة الأذربيجانية بالكامل.

    إلى جانب الهمجية، حولت أرمينيا الأثر الديني والثقافي للقرن الثامن عشر إلى حظيرة خنازير أثناء الاحتلال وهذه إهانة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية في تغريدة له في تويتر.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604665624531724120.mp4

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: ارمينيا حولت مسجد قوبادلي القديمة إلى حظيرة خنازير وهذه إهانة (فيديو)
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