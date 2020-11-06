ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 37 ألفا

طهران، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 8 آلاف و864 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 663 الف و800 شخص.

تم تسجيل 424 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 37 ألفا و409 شخص.

تعافى 509 الف و952 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.