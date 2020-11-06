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    سياسة


    انزال ضربات على نقاط نيران قاذفات الهاون للعدو

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]

    باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انزلت وحدات الجيش الاذربيجاني ضربات على نقاط نيران قاذفات الهاون لقوات الاحتلال الارميني في قرية قويارخ المحتلة لمحافظة تارتار ودمرتها بالنيران الدقيقة، افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.

    تقدم أذرتاج مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فيما يلي:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16046702496443245294.mp4

    AZERTAG.AZ :انزال ضربات على نقاط نيران قاذفات الهاون للعدو
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