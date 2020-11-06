صباح الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

خسر صباح الرديف باكو أمام قراباغ الرديف أغدام بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على الملعب الاحتياطي بملعب باكو الاولمبي أدارها الحكم إسماعيلي بدون جماهير.

وسجل اهداف قراباغ الرديف اغدام الضيف نهاض د8 وجاود د19 وحسين د22.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

كما أضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع قراباغ الرديف الى المركز الخامس برصيد 7 نقاط فيما تراجع صباح الرديف الى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.