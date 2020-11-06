كبز يتعادل مع قراداغ لوكباتان مضيفه

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

تعادل كبز كنجة مع قراداغ لوكباتان باكو مضيفه دون تسجيل هدف في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي أدارها الحكم محمدوف بدون جماهير.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د70.

كما أضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة صعد كبز الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما ظل قراداغ لوكباتان بالمركز الثامن برصيد 6 نقاط.