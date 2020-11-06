  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    كبز يتعادل مع قراداغ لوكباتان مضيفه

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٤]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    تعادل كبز كنجة مع قراداغ لوكباتان باكو مضيفه دون تسجيل هدف في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي أدارها الحكم محمدوف بدون جماهير.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د70.

    كما أضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة صعد كبز الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما ظل قراداغ لوكباتان بالمركز الثامن برصيد 6 نقاط.

    AZERTAG.AZ :كبز يتعادل مع قراداغ لوكباتان مضيفه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
    توران طاووس يحرز على ثلاثة نقاط بثلاثة أهداف في سومغايت
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]
    صباح الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
    زيرة يتعادل مع قراباغ أغدام
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
    صباح يخسر أمام سومغايت ضيفه بهدف قاتل
    كبز يتعادل مع قراداغ لوكباتان مضيفه كبز يتعادل مع قراداغ لوكباتان مضيفه