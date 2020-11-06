توران طاووس يحرز على ثلاثة نقاط بثلاثة أهداف في سومغايت

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

تغلب توران طاووس على سومغايت الرديف مضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 23 المنظمة على الملعب الاحتياطي بملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم بكروف بدون جماهير.

وسجل اهداف الضيف الفائز ودادي د18 ود69 ومختار اوغلو د29.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المباشرة د78 عن سلوك عدواني ازاء الخصم.

كما أضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة أخذ توران طاووس يتزعم ترتيب الاندية برصيد 11 نقطة فيما بقي سومغايت الرديف في المركز ذيل الترتيب عاشرا برصيد نقطة واحدة.