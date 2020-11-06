باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج خسر الجيش الرياضي أمام زاقاتالا مضيفه بهدفين مقابل ثلاثة اهداف في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 25 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم حمزة زاده بدون جماهير. وجاءت اهداف صاحب الارض من طرف احمدوف د22 وتيموروف د47 وعلي اصغروف د49 ورد عليها الضيف من جانب بايراموف د29 ونصيبوف د40. كما أضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية. وبهذه النتيجة صعد زاقاتالا الى المركز السابع برصيد 6 نقاط بينما بقي الجيش الرياضي بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط.

AZERTAG.AZ : الجيش الرياضي يخسر أمام زاقاتالا مضيفه

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