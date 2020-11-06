الإعلان عن عدد المؤسسات الثقافية التي دمرت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

دمرت مئات المؤسسات الثقافية، بما في ذلك 927 مكتبة ورصيد كتب يبلغ 4.6 مليون كتاب بالإضافة إلى منازل ومنشآت تعليمية وصناعية وزراعية في الأراضي المحتلة جراء العدوان الأرميني على أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من مريم جعفرزاده، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الثقافة، في حفل أقيم في المتحف الوطني الأذربيجاني للفنون.

قالت مريم جعفرزاده "إنه تم نهب 808 قصر للثقافة والنوادي والثقافة و85 مدرسة للموسيقى والفنون و22 متحفأ وفرعاً للمتاحف تضم أكثر من 100 ألف معروض و 4 معارض فنية و4 مسارح وقاعتين للحفلات الموسيقية و8 حدائق ترفيهية وثقافية وأكثر من 700 أثر تاريخي وثقافي أدرجت في سجل الدولة قبل نزاع قره باغ ".

وفي رأيها، فأن جسور خدافرين ذات11 و15 معبراً في مقاطعة جبرائيل ومعبدا كنجاسار وخوداونغ في مقاطعة كلبجار وضريح في قرية خاشين تربتلي بمقاطعة أغدام وكهف آزيخ وهو أحد أقدم المستوطنات في مقاطعة فضولي ومحمية شوشا التاريخية والمعمارية الحكومية أصبحت ضحية للبربرية الأرمينية.