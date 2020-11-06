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    "قره باغ - مهد ثقافتنا": معبد مقدس "دميرأوفلو"

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

    أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص معبد "دميرأوفلو" المقدس.

    يقع هذا الاثر التاريخي الديني الذي ينتمي إلى التراث المادي والثقافي لألبانيا القوقازية في قرية غارغي غيشلاغ في مقاطعة لاتشين ويعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر.

    الوضع الحالي للاثر التاريخي الديني أصبح غير معروف بعد احتلال أرمينيا لمقاطعة لاتشين في عام 1992.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.

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