وزير الدفاع الارميني السابق يصيب بجروح خطيرة في اتجاه شوشا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١١:٣٨]
باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج
أصيب وزير الدفاع السابق لارمينيا الجنرال سيران اوهانيان بجروح خطيرة اثناء المعارك الشديدة لتحرير شوشا. عُلم ان اوهانيان كان قد "عُيّن" قائدا عسكريا لشوشا قبل هذا.
افادت وكالة أذرتاج ان المصادر الرسمية الاذربيجانية قد أكدت هذه المعلومات عن جرح سيران اوهانيان.
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