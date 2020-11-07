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    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية في محافظتي تارتار وأغجبدي

    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١١:٥‎٤]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في بلدة شيخارخ وقريتي قازيان وحسنلي لمحافظة تارتار وقرية يوخاري قيام الدينلي لمحافظة أغجبدي الأذربيجانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تم اسكات مصادر نيران العدو نتيجة تدابير الرد من قبل وحدات القوات المسلحة الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على المناطق السكنية في محافظتي تارتار وأغجبدي
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