الجيش الاذربيجاني يكبد وحدات استطلاعية وخاصة للعدو خسائر فادحة

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

قام الجيش الاذربيجاني بتحييد جنود القاعدة العسكرية للاغراض الخاصة رقم 022 للقوات المسلحة الارمينية بعد محاصرتهم نتيجة المعارك الجارية في خط الجبهة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان العدو المتكبد خسائر فادحة في صفوف جنوده اضطر الى جلب متطوعين وسكان محليين مسلحين لتقوية صفوف جنوده للاغراض الخاصة. رغم هذا، اضطر القوة الارمينية للاغراض الخاصة الى التراجع متكبدة خسائر فادحة في القتال.

حسب المعلومات الواردة، إن كتيبة استطلاعية وتخريبية خاصة رقم 178 جلبت من ارمينيا الى الاراضي الاذربيجانية المحتلة فقدت نصف جنودها قتلى وجرحى.