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    محاولة انقلاب في جورجيا

    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]

    تبيليسي، 7 نوفمبر، أذرتاج

    خطط عدد من الاشخاص في جورجيا تنفيذ انقلاب بالقوة في حال نتائج غير منشودة في الانتخابات البرلمانية ويجري جهاز امن الدولة حاليا تحقيقا شاملا في واقعة محاولة الانقلاب في البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان امن الدولة الجورجي أن المشتبه بهم شكلوا فرقا متنقلة عبارة عن موظفين سابقين لدى أجهزة انفاذ القانون وكذلك الجنود.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :محاولة انقلاب في جورجيا
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