باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا انزال الضربات الصاروخية والمدفعية على اراضي محافظات أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف حاليا قريتي جولو وجيراقلي في محافظة أغدام الأذربيجانية. يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الأرميني يقصف اراضي أغدام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده