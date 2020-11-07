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    أخبار رسمية


    الجيش الاذربيجاني يحرر 16 قرية في محافظات فضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان وخوجالي وخوجاوند

    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٣:٣١]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    اعلن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير قرى يوخاري ويسلي ويوخاري سيد أحمدلي وقورقان وأوجونجو محمودلو وقاجار ودبوانآليلر بمحافظة فضولي وقريتي يوخاري مزره ويانارحاج في محافظة جبرايل وقرى قازيان وبالاسلطانلي ومردانلي بمحافظة قوبادلي وقرية بشدلي في محافظة زنكيلان وقريتي قارابولاق وموشخمات بمحافظة خوجالي وقريتي آتاقوت وتساكوري بمحافظة خوجاوند.

    عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي اذربيجان!

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يحرر 16 قرية في محافظات فضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان وخوجالي وخوجاوند
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