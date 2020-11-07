بحث توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين أذربيجان وباكستان

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

استقبل وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف سفير باكستان الجديد في البلد بلال هايه.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير جباروف تمنى له نجاحا في فعالياته الدبلوماسية في أذربيجان مؤكدا على أن العلاقات بين أذربيجان وباكستان التي تعتمد على القيم الدينية والثقافية المشتركة بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية. وذكر أن باكستان الصديقة والشقيقة من الأقطار الاولى التي اعترفت باستقلال أذربيجان وافتتحت سفارتها في باكو.

وقدم الوزير معلومات مفصلة حل الاستفزازات العسكرية التالية المنطقة في 27 سبتمبر ضد أذربيجان من قبل قوات الاحتلال الارميني وما ترتكبه أرمينيا ضد الاهالي المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان من القصف الصاروخي والمدفعي المكثف مضيفا أن أذربيجان دولة وشعبا تشيد بموقف باكستان الحاسم والذي لا مواربة فيه ولا لبس وبدعمها الدائم لاذربيجان بشأن سياسة أرمينيا الاعتدائية.

كما لفت الوزير جباروف الى استنكار الاعمال الارهابية المنفذة في باكستان الاونة الاخيرة وما نجم عنه خسائر في الارواح استنكارا شديدا في أذربيجان ناقلا الى السفير هايه التعازي والصبر والسلوان.

وعبر السفر بلال هايه عن امتنانه من عمله في أذربيجان مفيدا أنه يبذل جهوده من اجل تنمية التعاون بين باكستان وأذربيجان. واكد السفير مرة اخرى أن باكستان تؤيد تأييدا تاما بموقف أذربيجان من الصراع الارميني الاذربيجاني وهي واقفة الى جانب أذربيجان وقوفا دائما.

وبحث الطرفان مسائل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما فيه ما يخص بالتبادل بالتجارب في مختلف المجالات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.