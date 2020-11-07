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    سياسة


    جيش الاحتلال الارميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية بالمدافع

    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يقصف جيش الاحتلال الارميني بالمدافع قرى محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي الاذربيجانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يتخذ تدابير الرد على العدو لإسكات مواقع النيران.

    AZERTAG.AZ :جيش الاحتلال الارميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية بالمدافع
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