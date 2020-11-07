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    تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جورجيا في العاصمة تبليسي

    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]

    تبليسي، 7 نوفمبر / تشرين الثاني،(أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2859 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 441 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 33 الفا و459 مصاب من الوباء

    AZERTAG.AZ :تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جورجيا في العاصمة تبليسي
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