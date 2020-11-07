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    القوات المسلحة الارمينية تقصف بردعه من جديد: مقتل شاب

    ٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

    تواصل القوات المسلحة الارمينية ارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين بنتهاكها الصارخ لمتطلبات الهدنة الانسانية المعلنة.

    افادت وكالة أذرتاج ان ساكن القرية في محافظة بردعه رحيموف شاهمالي اتراف اوغلو من مواليد 2004 لقي مصرعه نتيجة تعرض بيته في قرية يني اريجه لقذيفة اطلقها الارمن.

    يجري افراد النيابة حاليا اعمال التحقيق والتحري الضرورية بشأن الحادث.

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