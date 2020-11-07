أذربيجان: تسجيل 1410 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و779 حالة شفاء ووفاة 13 شخصا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أصيب 1410 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 779 شخص من هذا المرض وتوفي 13 شخصا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 63 ألفا و748 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 48 ألفا و49 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 824 مريض ويستمر علاج 14875 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و429 ألف و508 فحص طبي.
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