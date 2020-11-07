الجيش الارميني يتكبد خسائر فادحة في اتجاه اغدام
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج
تكبدت وحدات جيش الاحتلال الارميني خسائر فادحة في معارك دارت في اتجاه اغدام.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان سرية قاذفات القنابل التابعة للفوج الالي الرابع للفرقة الالية 37 للعدو هربت من مواقعها بعد تكبدها خسائر نتيجة القصف المدفعي الاذربيجاني عليها.
كما تصادمت حافلة كانت تقل المتطوعين الى تلك المواقع لتقوية قوة الفرقة وجرح حوالي 30 مجندا.
نتيجة قصف السرية الصروخية الرابعة للواء المدفعية 62 ، تم تدمير منظومة صواريخ "غراد ب م -21"، قتلى وجرحى في صفوف الجنود.
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