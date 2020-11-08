الاحزاب السياسية تبرق التهاني الى القائد الاعلى العام الرئيس إلهام علييف بمناسبة تحرير شوشا من الاحتلال الارميني

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

بعثت الاحزاب السياسية الـ50 الناشطة في أذربيجان ببرقية تهنئة الى القائد الاعلى العام الرئيس إلهام علييف بمناسبة تحرير شوشا من الاحتلال الارميني.

أفادت أذرتاج أن برقية التهنئة جاء فيها ما يلي:

" السيد القائد الاعلى العام،

نتيجة للسياسة التي انتهجتها بنجاح خلال السنوات التي تولت سيادتك خلالها زماز السلطة يكتب تأريخ أذربيجان الحديث بالاحرف الذهبية. ولا شك في أن هذا يجسد رؤيتك الواسعة وعبقريتك السياسية والدبلوماسية والعسكرية الاستراتيجية واصلاحاتك الاقتصادية وثقة الشعب العالية فيك والتفاهم وتبادل الاحترام بين الشعب والدولة والمجتمع المدني.

إن الاعمال العظيمة التي تتخذها في مجال بناء الجيش العصري لن تدحض غلى غرار جهودك الممتازة في مجالات الاقتصاد والاجتماعية والسياسية بصفتك قائد البلد. وان الاعمال المنفذة من جانبك بوجهك قائدا اعلى عاما التي ترمي الى التموين المادي الفني لجيش أذربيجان ورفع كفاءة قدراته ومستوى مهنية الجنود والعسكريين ومهاراتهم القتالية عامل من العوامل الاساسية التي تؤمن انتصارتنا اليوم.

وعلى الفور من أطلاق أرمينيا عمليات عسكرية واسعة النطاق وهي خرقت نظام وقف اطلاق النار في 27 سبتمبر العام الجاري قد حرر جيش أذربيجان المظفر بأمرك بالهجوم المضاد تحريرا خلال المدة القصيرة من الاحتلال الارميني مدن فضولي وقبادلي وزنكيلان وجبرائيل واكثر من 200 قرية علما بان عمليات جيش أذربيجان المقتدر الرامية الى تحرير سائر محافظاتنا ومدننا مستمرة بنجاح.

وقد فشلت محاولات ممارسة ضغط من أرمينيا وانصارها على بلدنا في اثناء مواصلة أذربيجان عمليات عسكرية ناجحة من اجل تحرير اراضيها المحتلة فشلا خلال مدة قصيرة بفضل مهارتك الدبلوماسية وتقييماتك الصائبة في العلاقات الدولية وحججك المنطقية وأدلتك الدامغة.

تحرير اراضينا من الاحتلال الارميني البتة يعني تحقق آمالنا والشعب الاذربيجاني منذ السنوات الطويلة.

وقد أيدتك الاحزاب السياسية الناشطة في البلد تأييدا تاما مثلما فعل الشعب الاذربيجاني منذ اول يوم انطلقت فيه عمليات الهجوم المضاد وتأييدا دون قيد وشرط. وشعبنا الظمآن للانتصار المنشود خطى خطوة خطوة بثقة كبيرة على سبيل النصر العظيم بقيادتك الرشيدة.

إن كل شبر من أرض الوطن مقدس بالنسبة لنا. وليأتين السلم والامن خلال اقصر مدة الى اراضينا المحررة جميعها من احتلال أرمينيا.

وقد تحول كلامك "طبعا لن يستكمل عملنا بدون شوشا" الى نداء المواطنة في البلد. إن شوشا درة أذربيجان وهي مهد الثقافة والموسيقى. ولا ريب في أن شوشا كان من الواجب تحريرها من الاحتلال. وقد تغلب على هذا العمل العظيم جيش أذربيجان المظفر بقيادتك. وقد أنهيك حنين شوشا الى أذربيجان وحنين أذربيجان الى شوشا ذي الـ28 سنة. وقد استعيدت مدينة شوشا من العدو بعد أن كان الشعب في حنينها منذ 30 سنة. ولم تهدر دماء شهدائنا!

والبتة تستمر العمليات العسكرية اليوم. ولكن انتصار شوشا أتى بشرى اولى للظفر العظيم وتستمر أذربيجان كفاحها حتى تحرير جميع اراضينا من الاحتلال الارميني.

ونحن واقفين الى جانبك في هذا الكفاح مع الشعب الاذربيجاني دائما ومطيعون كل أمرك.

ونهئك والشعب الاذربيجاني قلبيا على تحرير كل شبر من ارض الوطن الغالي خاصة شوشا من الاحتلال الارميني والحسامة والصبر والعزم في هذا السبيل.

ونحن في انتظار بشراك بالظفر العظيم عقب انتصار شوشا بفارغ الصبر!

تحيا أذربيجان!

عاش القائد الاعلى العام!

عاش جيش أذربيجان المظفر!

قراباغ هو أذربيجان!

8 نوفمبر عام 2020م

1- حزب أذربيجان الحديثة – علي احمدوف

2- حزب التضامن المواطني – صابر رستم خانلي

3- حزب الوطن الام – فضائل أقامالي

4- حزب التأسس العظيم – فاضل مصطفى

5- حزب جبهة أذربيجان المكتملة الشعبية – قدرت حسن قولييف

6- حزب الاصلاحات الديمقراطية – عاصم ملا زاده

7- حزب الوحدة – طاهر كريملي

8- حزب الوحدة المواطنية – صابر حاجييف

9- حزب التنوير الديمقراطي الاذربيجاني – ائلشن موسايف

10- حزب الجبهة القومية – راضي نور الله يف

11- حزب ريال – ايلغار محمدوف

12- حزب أوميد الاذربيجاني – اقبال أقازاده

13- حزب حركة النهضة القومية – فرج قولييف

14- حزب الديمقراطية الاذربيجانية – سردار جلال اوغلو

15- حزب الشعب الاذربيجاني – بناه حسين

16- حزب العدالة – الياس اسماعيلوف

17- حزب الجبهة الشعبية الكلاسيكية – مير محمود فتايف

18- حزب الديمقراطيين الاحرار – صلح الدين اكبر

19- حزب الليبرالية الاذربيجاني – عوض تميرخان

20- حزب الاستقلال القومي الاذربيجاني – ارزوخان علي زاده

21- حزب المثقفين – غلام حسين علي بيكلي

22- حزب الجمهوريين الاذربيجاني – ثبوت أسدوف

23- حزب الديمقراطية الاجتماعية الاذربيجاني – أراز علي زاده

24- حزب الرفاه الاجتماعي الاذربيجاني – أصلي كاظموفا

25- حزب أذربيجان العظيمة – ائلشاد موسايف

26- حزب الوحدة القومية – يونس اوغوز

27- حزب أغ – تورال عباسلي

28- حزب المساواة العصرية – حافظ حاجييف

29- حزب الديمقراطي الليبرالي الاذربيجاني – فؤاد علييف

30- حزب المواطِن الاذربيجاني – مائس سفرلي

31- حزب الحرية – احمد عروجوف

32- حزب التحالف لقاءَ أذربيجان – ابو طالب صمدوف

33- حزب الجمهوريين الاحرار الاذربيجاني – كامل سيدوف

34- حزب الشعب الجمهوري – بدر الدين قولييف

35- حزب التضامن القومي – علي صاحب حسينوف

36- حزب الزمان الجديد – موسى أقايف

37- حزب المواطن والتنمية – علي علييف

38- حزب الشعب الديمقراطي الاذربيجاني – رافق تراب خان

39- حزب الشيوعية الاذربيجاني – حاجي حاجييف ورؤوف قربانوف

40 – حزب المؤتمر القومي – اختيار شيرينوف

41- حزب الشعب المستقل – افلان ابراهيموف

42- حزب الوحدة القومية أذربيجان الموحدة – حاجي بابا عظيموف

43- الحزب الديمقراطي القومي الاذربيجاني - طوفان طريموف

44- حزب التكامل الاذربيجاني – طيب علييف

45- حزب الوحدة – خدادات خودييف

46- حزب أذربيجان المستقبلية – أقاسيف شاكر اوغلو

47- حزب الحركة القومية الاذربيجاني – سمير جعفروف

48- حزب المناضلين الاذربيجاني – أقادور مسلموف

49- حزب قورقود – فروع الدين كريموف

50- حزب الادراك الديمقراطي القومي – عثمان أفندييف."