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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]

    باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ان الاخبار التي نشرها الجانب الارميني حول تجدد قصف خانكندي من قبل الجيش الاذربيجاني لا أساس لها من الصحة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزارة تعلن مرة اخرى ان الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية
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    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يقصف المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية