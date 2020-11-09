آخر التطورات الميدانية في خط الجبهة لـ9 نوفمبر

باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية للقصف المدفعي والقصف براجمات القنابل والاسلحة الاخرى من قبل القوات المسلحة الارمينية على مدار 8 نوفمبر وليلة 9 نوفمبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية استمرت في اتجاهات اغداره واغدام وخوجاوند وقوبادلي. اضطر العدو الى التراجع متكبدا خسائر في صفوف الجنود والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة.

تم تدمير عدد كبير من جنود العدو ودبابة "ت-72" ومدفعي "د-30" وطاقم مدفع قذائف الهاون وشاحنة عسكرية مليئة بالذخيرة.

تستمر العمليات القتالية حاليا. يسيطر الجيش الاذربيجاني الظروف العملية.