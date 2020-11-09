  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٠]

    باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استهدفت وحدات الاحتلال الارميني مواقع الدفاع الاذربيجاني عند الحدود الارمينية الاذربيجانية الدولية باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن العدو اطلقت النيران المكثفة خلال فترات مختلفة ابتداء من مساء يوم 8 نوفمبر حتى الساعة 00:50 في 9 نوفمبر على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظتي طاووس وكدبك الاذربيجانيتين من مواقعه المرابطة في محافظتي بيرد وجمبرك الارمينيتين.

     

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]
    مقطع فيديو لمدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارميني
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٢]
    تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
    تدمير جنود العدو في اتجاه خوجاوند
    أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية