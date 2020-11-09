  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الجيش الاذربيجاني يحرر 23 قرية في محافظات فضولي خوجالي وخوجاوند وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٤:١٦]

    باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    اعلن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير قرى قوبو ديلاغاردا ويال بير أحمدلي ويوخاري ياغليوند وديلاغاردا وسيد محمودلو وعلي عسكرلي بمحافظة فضولي وقرى دميرجيلر وجاناقجي ومددكند وسيغناق بمحافظة خوجالي وقرى سوسانليق ودومي وتوغ وآكاكو وآزيخ بمحافظة خوجاوند وقرى حسينآليلر وسيودلو وآشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل وقرى يوخاري مولو وآشاغي مولو وخوجيك بمحافظة قوبادلي وقريتي كجيكلي وأوردكلي بمحافظة زنقيلان.

    عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي اذربيجان!

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يحرر 23 قرية في محافظات فضولي خوجالي وخوجاوند وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٠٥‎:٤٩]
    بيان مشترك للرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني والرئيس الروسي
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٠١:١٥‎]
    الأجوبة الفاخرة من الرئيس علييف على الاسئلة الفاجرة من بي بي سي نيوز – نص المقابلة
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني المنتصر يحرر قرى جديدة ومرتفعات استراتيجية من وطأة الاحتلال الارميني
    الجيش الاذربيجاني يحرر 23 قرية في محافظات فضولي خوجالي وخوجاوند وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان