باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) اعلن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير قرى قوبو ديلاغاردا ويال بير أحمدلي ويوخاري ياغليوند وديلاغاردا وسيد محمودلو وعلي عسكرلي بمحافظة فضولي وقرى دميرجيلر وجاناقجي ومددكند وسيغناق بمحافظة خوجالي وقرى سوسانليق ودومي وتوغ وآكاكو وآزيخ بمحافظة خوجاوند وقرى حسينآليلر وسيودلو وآشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل وقرى يوخاري مولو وآشاغي مولو وخوجيك بمحافظة قوبادلي وقريتي كجيكلي وأوردكلي بمحافظة زنقيلان. عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي اذربيجان!

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني يحرر 23 قرية في محافظات فضولي خوجالي وخوجاوند وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان

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