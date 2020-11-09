باكو، 9 نوفمبر، أذرتاج الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الذخائر أناما تلقت خلال اليوم 21 بلاغا بشأن اكتشاف الخذائر الحربية والقذائف ومشتقاتها في اراضي محافظات أغجابدي وأغدام وبيلقان وجبرائيل وفضولي وجورانبوي وترتر وخوجاوند. أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة للوكالة باشرت عقب تلقيها البلاغات التعامل مع كل واقع في قرى أوشار وميراشيلي وتخته كوبري ويوخاري قيام الدين لي بمحافظة أغجابدي وقريتي آفتلي واوتش اوغلان بمحافظة أغدام وقرية ميل أباد بمحافظة بيلقان وقرية مهديلي بمحافظة جبرائيل ومدينة هوراديز وقرى ألخانلي وأشاغي سيد احمدلي وأشاغي عبد الرحمن لي وكريم بيكلي بمحافظة فضولي وقرية ميشالي بمحافظة جورانبوي وبلدة شيخ أرخ وقرى يئني كند وشايلي وسيديملي بمحافظة ترتر وبلدة أق أوغلان بمحافظة خوجاوند ونزعت في 29 عملية خاصة فتيل 19 ذخيرة حية غير منفجرة ولغمين مضادين للمشاة و296 لغم مضاد للدبابات و21 مفجرا للألغام المضادة للدبابات و168 غرام من البارود و903 خرطوش مختلف العيار وجهاز اذاعة تحديد الاتجاه للأغراض العسكرية و21 بقية من القذائف المنفجرة. وحيّد فريق التفجير للوكالة ذخيرتين غير منفجرتين وقنبلة صغيرة من نوع 9ن235 ولغما مضادا للمشاة.

AZERTAG.AZ : أناما تنزع فتيل المعدات الذخائر الحربية غير المنفجرة المطلقة من قبل الارمن

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