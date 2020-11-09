الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني المنتصر يحرر قرى جديدة ومرتفعات استراتيجية من وطأة الاحتلال الارميني

باكو، 9 نوفمبر، أذربيجان

اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في تويتر عن تحرير قرى ميتس تاغلار وسلاكتين وزوغالبولاق وآراجول وتاغاورد وبويوك تاغاورد وزرداناشن وشهر في محافظة خوجاوند وقرى شوشاكند ومختار وداشالتي في محافظة خوجالي وقرى آشاغي كوزداك وقوفشاتلي وميرزاجماللي وشكرجيك ومردينلي وشيخلي وقارامحمدلي ودولتيارلي وحاجيلي وحسينبايلي وساراجيق في محافظة فضولي و قرى سوبو وقاراكوز واسكندربايلي في محافظة زنكيلان وبلدة بارتاز ومرتفع بارتاز الاستراتيجي (2300 متر) ومرتفع سيغيرت (1370 متر) ومرتفع شوكوراتاز (2000 متر) و5 مرتفعات استراتيجية استراتيجية، وقرى قالاجيق ومللاحسنلي وعسكرخانلي ويوخاري نوسوس وعاشق مليكلي ونفتاليلار وقارار وتشالابيلار في جبرايل وقرى قارامانلي وخندق وهمزلي وماهريزلي وحال وباليقايا واولاشلي وتينلي وخوجاهان وبويون أكر وقاراقويونلو وتشارالي في محافظة قوبادلي، وقرى جولابرد وصفيان وتركلار في محافظة لاتشين.

عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي أذربيجان!