  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني المنتصر يحرر قرى جديدة ومرتفعات استراتيجية من وطأة الاحتلال الارميني

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]

    باكو، 9 نوفمبر، أذربيجان

    اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في تويتر عن تحرير قرى ميتس تاغلار وسلاكتين وزوغالبولاق وآراجول وتاغاورد وبويوك تاغاورد وزرداناشن وشهر في محافظة خوجاوند وقرى شوشاكند ومختار وداشالتي في محافظة خوجالي وقرى آشاغي كوزداك وقوفشاتلي وميرزاجماللي وشكرجيك ومردينلي وشيخلي وقارامحمدلي ودولتيارلي وحاجيلي وحسينبايلي وساراجيق في محافظة فضولي و قرى سوبو وقاراكوز واسكندربايلي في محافظة زنكيلان وبلدة بارتاز ومرتفع بارتاز الاستراتيجي (2300 متر) ومرتفع سيغيرت (1370 متر) ومرتفع شوكوراتاز (2000 متر) و5 مرتفعات استراتيجية استراتيجية، وقرى قالاجيق ومللاحسنلي وعسكرخانلي ويوخاري نوسوس وعاشق مليكلي ونفتاليلار وقارار وتشالابيلار في جبرايل وقرى قارامانلي وخندق وهمزلي وماهريزلي وحال وباليقايا واولاشلي وتينلي وخوجاهان وبويون أكر وقاراقويونلو وتشارالي في محافظة قوبادلي، وقرى جولابرد وصفيان وتركلار في محافظة لاتشين.

    عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي أذربيجان!

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني المنتصر يحرر قرى جديدة ومرتفعات استراتيجية من وطأة الاحتلال الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٠٥‎:٤٩]
    بيان مشترك للرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني والرئيس الروسي
    ١٠.١١.٢٠٢٠ [٠١:١٥‎]
    الأجوبة الفاخرة من الرئيس علييف على الاسئلة الفاجرة من بي بي سي نيوز – نص المقابلة
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
    الجيش الاذربيجاني يحرر 23 قرية في محافظات فضولي خوجالي وخوجاوند وجبرائيل وقوبادلي وزنقيلان
    الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني المنتصر يحرر قرى جديدة ومرتفعات استراتيجية من وطأة الاحتلال الارميني