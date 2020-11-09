  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تدمير جنود العدو في اتجاه خوجاوند

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]

    باكو، 9 نوفمبر، اذرتاج

    دمر الجيش الاذربيجاني جنودَ العدو في اتجاه خوجاوند في 9 نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :تدمير جنود العدو في اتجاه خوجاوند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]
    مقطع فيديو لمدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارميني
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٢]
    تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند
    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [١٣:٤٠]
    أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية
    تدمير جنود العدو في اتجاه خوجاوند