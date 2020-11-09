باكو، 9 نوفمبر، أذرتاج قام الجيش الاذربيجاني بتدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند في 9 نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده