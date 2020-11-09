تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند
AzerTAg.az
٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٠٢]
باكو، 9 نوفمبر، أذرتاج
قام الجيش الاذربيجاني بتدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو في اتجاه خوجاوند في 9 نوفمبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.
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