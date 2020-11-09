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    مقطع فيديو لمدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارميني

    ٠٩.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]

    باكو، 9 نوفمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

    تقدم أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604927206634214204.mp4

     

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لمدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارميني
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