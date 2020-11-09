أذربيجان: تسجيل 635 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و503 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

باكو، 9 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 635 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 503 شخص من هذا المرض وتوفي 12 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 66 ألفا و46 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 49 ألفا و411 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 852 مريض ويستمر علاج 15783 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و447 ألف و585 فحص طبي.