الخارجية الاذربيجانية تنشر بيانا بشأن إسقاط المروحية العسكرية الروسية

باكو، 9 نوفمبر، أذرتاج

بناء على معلومات تلقتها وزارة الدفاع الاذربيجانية من وزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط مروحية عسكرية من طراز " مي 24" تابعة لروسيا الاتحادية قرب الحدود الاذربيجانية في اتجاه نخجيوان في الساعة 18:30 في 9 نوفمبر.

افادت وكالة أذرتاج ان وزارة الخارجية الاذربيجانية نشرت بيانا بهذا الشأن ويأتي فيه:

- اجرت المروحية العسكرية تحليقا على مسافة قريبة جدا من الحدود بين ارمينيا واذربيجان في حين استمرار المعارك الشديدة في النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان قراباغ الجبلية.

- كان التحليق خارج مراقبة الرادارات من نظام الدفاع الجوي وفي الوقت اليلي وفي ارتفاع قليل.

- ما سبقت ان لوحظت مروحيات السلاح الجوي الروسي في تلك المنطقة.

نظرا لهذه العوامل المذكورة والاوضاع المتوترة في المنطقة، كذلك الحد الاقصى من الاستنفار القتالي بسبب الاستفزازات المحتملة من الجانب الارميني، قررت الوحدة العسكرية إطلاق النار عليها.

يعرب الجانب الاذربيجاني عن اعتذاره للجانب الروسي في هذا الحادث المأساوي غير الموجه ضد الجانب الروسية والذي وقع عن طريق الخطأ.

يعرب الجانب الاذربيجاني عن مواساته لأسر من لقي مقتله من افراد الطاقم ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يعلن الجانب الأذربيجاني عن استعداده لتقديم تعويضات ذات الصلة.