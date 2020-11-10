بيان مشترك للرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني والرئيس الروسي

باكو، 10 نوفمبر، اذرتاج

نحن، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمر بوتين نعلن:

1. الوقف الكامل للعمليات العسكرية واطلاق النار ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 10 نوفمبر عام 2020 في منطقة نزاع قراباغ الجبلية.

ستبقى جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا (فيما بعد يشار اليهما بالطرفين) في المواقع التي هما فيها الآن

2. يتم استرداد الاراضي المحتلة من محافظة اغدام الى اذربيجان حتى 20 نوفمبر عام 2020.

3. تنشر قوة حفظ السلام الروسية (المتكونة من 1960 جندي مسلح بالاسلحة النارية و90 مدرعة و380 سيارة وآلية خاصة) على طول خط التماس في قراباغ الجبلية وممر لاتشين.

4. تنشر قوة حفظ السلام الروسية بالتزامن مع انسحاب القوات المسلحة الارمينية.

مدة بقاء قوة حفظ السلام الروسية 5 سنوات مع

امكانية تمديدها للفترة الثانية في حالة عدم اعلان اي من الطرفين رغبته في انهاء سريانها قبل مدة 6 اشهر من انتهاء المدة.

5. ينشأ مركز سلام للمراقبة على الهدنة بغرض تعزيز المراقبة على وفاء الطرفين بالتزاماتهما.

6. تعيد جمهورية ارمينيا محافظة كالباجار حتى 15 نوفمبر عام 2020 ومحافظة لاتشين حتى 1 ديسمبر عام 2020 الى جمهورية اذربيجان. يبقى ممر لاتشين ليربط قراباغ الجبلية بارمينيا (سعته 5 كم) التفافا بمدينة شوشا تحت مراقبة حفظ السلام الروسية.

على اساس موافقة الطرفين تحدد خلال 3 سنوات لاحقة خطة انشاء طريق جديد في ممر لاتشين سيصل قراباغ الجبلية بارمينيا. وبالتالي يخطط تحويل مكان قوة حفظ السلام الروسية بناء على هذا.

تضمن جمهورية أذربيجان امن تنقل المواطنين ووسائل النقل والشحن في كلا الاتجاهين عبر ممر لاتشين.

7. يعود النازحون واللاجئون الى اراضي قراباغ الجبلية والمحافظات المجاورة تحت مراقبة مكتب المفوضية السامية الاممية في شئون اللاجئين.

8. يتم تبادل الاسرى العسكريين والموقوفين الاخرين

والجثث.

9. تحيا كل العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة. تضمن جمهورية ارمينيا امن تنقل المواطنين ووسائل النقل والشحن من والى المحافظات الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي.

تقوم هيئات جهاز حرس الحدود التابع لجهاز الامن الفدرالي الروسي بالمراقبة على حركة النقل. على اساس موافقة الطرفين تنشأ خطوط نقل جديدة تربط جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي والمحافظات الغربية لاذربيجان.

10 نوفمبر 2020

رئيس جمهورية اذربيجان

رئيس وزراء أرمينيا

رئيس روسيا الاتحادية