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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والتركي

    ١٠.١١.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش اوغلو في 10 نوفمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن وزير الخارجية التركي هنأ قلبيا الوزير بايراموف والشعب الاذربيجاني بمناسبة الانتصار. واكد أن تركيا شريكة في فرح أذربيجان هذا كونهما ملة واحدة في الدولتين.

    وعبر الوزير بايراموف عن الشكر لزميله التركي وشعب تركيا الشقيق على وقوفها دائما الى جانب شعب أذربيجان ودعمها الحاسم لموقف البلد المحق ومشاركتها في سرور البلد وحزنه.

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