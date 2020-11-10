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    سياسة


    مصطفى شنتوب: انتهت صفحة التاريخ المأساوية بانتصار أذربيجان

    ١٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٨]

    أنقرة، 10 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) لقد قبل العدو أخيراً حق أذربيجان المشروع وانتصارها. اضطرت أرمينيا إلى الاستسلام والانسحاب من قاراباغ، حيث ارتكبوا المجازر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنتوب في حسابه في تويتر.

    كتب رئيس البرلمان التركي: "انتهت صفحة التاريخ المأساوية بانتصار أذربيجان. رفع العلم الأذربيجاني وصوت آذان مرة أخرى في قاراباغ.

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    مصطفى شنتوب: انتهت صفحة التاريخ المأساوية بانتصار أذربيجان مصطفى شنتوب: انتهت صفحة التاريخ المأساوية بانتصار أذربيجان