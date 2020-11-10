سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 أذربيجان يقام في 6 يونيو للعام الجاري

باكو، 10 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم إعلان جدول موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1.

أفادت وكالة أذرتاج ان البطولة ستبدأ في 21 مارس في مدينة ملبورن الأسترالية. سينتهي الموسم في 5 ديسمبر مع سباق جائزة أبو ظبي الكبرى.

كما تم تحديد موعد سباق الجائزة الكبرى الأذربيجاني الذي سيقام ضمن البطولة المكونة من 23 مرحلة. وستستضيف حلقة مدينة باكو المسابقة في 6 يونيو.